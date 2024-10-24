نشر الخميس ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2024

الهجوم على شركة الصناعات الفضائية بأنقرة.. تركيا تشن غارات انتقامية وهذا ما كشفه التقييم الأولي

هجوم "إرهابي" على شركة صناعات فضائية بتركيا.. مراسلة CNN تفصّل ما نعرفه للآن

(CNN) -- قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن المهاجمين المتورطين في "الهجوم الإرهابي" الذي وقع الأربعاء على شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية المملوكة للدولة قرب أنقرة كانا أعضاء في حزب العمال الكردستاني المسلح.

وأكد مسؤولون أتراك أن منفذي الهجوم، رجل وامرأة، قُتلا. وأعلن يرليكايا عن اسم المرأة التي شاركت في الهجوم، الخميس، وقال إن اسمها هو ميني سيجين ألتشيشك، وهي عضوة في حزب العمال الكردستاني.

ولم يتبن حزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا من جانب تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، المسؤولية عن الهجوم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أنه بعد الهجوم قرب أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ضربت أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا.

وكتبت الوكالة: "دمرت القوات التركية 32 هدفا إرهابيا في عملية جوية نفذتها على شمال العراق وسوريا وتم تحييد عدد من الإرهابيين"، حسب قولها.