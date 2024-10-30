استطلاع لـCNN يقارن شعبية ترامب وهاريس في أريزونا ونيفادا

(CNN)-- تتنافس نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في أريزونا ونيفادا على نحو متقارب ضمن السباق على البيت الأبيض، وفقًا لاستطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها شبكة CNNوSSRS.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أفاد فيه عدد كبير من الناخبين أنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل، وتقلص عدد الأشخاص المنفتحين على تغيير رأيهم.

وتحظى هاريس بدعم 48% بين الناخبين المحتملين في أريزونا، بحسب الاستطلاع، مقابل 47% لترامب. وفي ولاية نيفادا، يدعم 48% من الناخبين المحتملين ترامب، ويؤيد 47% هاريس، وتقع هذه الهوامش البالغة نقطة واحدة ضمن هامش الخطأ في أخذ العينات لكل استطلاع.

وجدت الاستطلاعات أن آراء الناخبين ترتكز إلى حد كبير على من سيتعامل بشكل أفضل مع القضايا الكبرى، بينما فيما يتعلق بمجموعة من السمات الرئيسية، لم يتمكن أي من المرشحين من إقناع كتلة حرجة من الناخبين بأنه الخيار الأفضل، ولدى الناخبين في كلتا الولايتين، في أفضل الأحوال، تفضيل ضيق للمرشح الذي يهتم أكثر بأشخاص مثلهم، أو يشاركهم رؤيتهم للبلاد، أو سيضع مصالح البلاد فوق مصلحتهم الذاتية.

ويشير استطلاع نيفادا إلى تغير طفيف في حالة السباق هناك منذ أواخر أغسطس/ آب، لكن في أريزونا تشير النتائج الجديدة إلى تحول لصالح هاريس، وجد الاستطلاع الجديد أن هاريس تتحسن هناك مع الدوائر الديمقراطية الأساسية مثل النساء والناخبين اللاتينيين والناخبين الأصغر سنا، ويتركز التحول بشكل ملحوظ بين النساء، اللاتي يتفوقن الآن دعما لهاريس بفارق 16 نقطة، بينما يواصل الرجال تفضيل ترامب بفارق 14 نقطة.