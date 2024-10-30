المسيحيون الأقباط بتدوينة لترامب تثير تفاعلا والمصري نجيب ساويرس يعلق

ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة نشرها حول المسيحيين الأقباط.

وقال ترامب في تدوينته التي نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "إلى المجتمع القبطي المسيحي الذي يعيش في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أنا معجب بشدة بإيمانكم الثابت بالله، ومثابرتكم عبر قرون من الاضطهاد وحبكم لهذا البلد العظيم.."

وتابع ترامب قائلا: "أنا أعول على دعمكم وتصويتكم للمساعدة في دعم قيمنا الاجتماعية والعائلية المشتركة والاستمرار في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"

وعقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة ترامب قائلا: "كمسيحي قبطي أنا معك".

وتتوجه أنظار المراقبين في الأيام الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بين ترامب ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس في سباق رئاسي وصفه مراقبون بأنه أحد أهم السباقات الرئاسية بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.