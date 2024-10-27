فيديو ترامب ولحظة إعلان المسلمين في ميتشغان التصويت له يثير تفاعلا

"فاشي والأكثر خطورة على أمريكا".. وودورد يكشف ما قاله له رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق عن ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان الجالية المسلمة في ميتشغان بأمريكا منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

مقطع الفيديو المتداول نشره ترامب على صفحته المعرّفة بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "شرف لي، شكرا لكم".

وفي سياق متصل سبق وقال ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل به مؤخرا، وذلك فيما يواصل ترامب الترويج لعلاقته الوثيقة بنتنياهو في حملته الانتخابية.

وثال ترامب: "سنعتني بإسرائيل، وهم يعرفون ذلك، اتصل بي بيبي بالأمس، واتصل بي في اليوم السابق، لدينا علاقة جيدة جدا، لحسن الحظ، لم يستمعوا إلى بايدن، لأنه إذا استمعوا إليه، فإنهم سينتظرون الآن سقوط قنبلة عليهم، وقد قاموا بعملهم بأنفسهم"، وذلك في إشارة واضحة إلى مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وتواصلت شبكة CNN حينها مع مكتب نتنياهو للتعليق.