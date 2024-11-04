(CNN)-- السباق نحو يوم الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني على أشده، وقد أدلى ملايين الناخبين بأصواتهم إما شخصيًا أو عبر البريد في وقت مبكر.

في حين أن المشهد مهيأ لما يتوقعه منظمو استطلاعات الرأي من أن تكون انتخابات متقاربة للغاية، ستكون هناك تطورات غير متوقعة من الآن وحتى يوم الانتخابات المتوقع غدا الثلاثاء في 5 نوفمبر.

لم يتوقع أحد أن تنهار حملة الرئيس جو بايدن بعد صدمة أدائه في مناظرة CNN في أواخر يونيو. لقد تحول الديمقراطيون من القلق بشأن ترشيحه إلى إثارة جديدة بشأن نائب الرئيس كامالا هاريس كبديل له.

لم يتوقع أحد محاولة اغتيال ترامب، وهو الحدث الذي وحَّد الجمهوريين حوله، وأظهر الكثير في حزبه نوعًا من التبجيل الإلهي لتجربته التي اقتربت من الموت.

يشترط القانون الأمريكي إجراء الانتخابات الفيدرالية الثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر هذا العام.

الأشخاص الذين لم يصوتوا مبكرًا سيتوجهون إلى موقع التصويت المحلي الخاص بهم. سيتم إغلاق صناديق الاقتراع في أوقات مختلفة في جميع أنحاء البلاد. نظرًا لتزايد التصويت عبر البريد، إذا كانت النتائج متقاربة في الولايات الرئيسية، كما حدث في عام 2020، فمن المحتمل ألا نعرف الفائز في يوم الانتخابات.

وبصرف النظر عن ذلك، توقع رفع دعاوى قضائية في بعض الولايات واحتمال إعادة فرز الأصوات في ولايات أخرى. يوم الانتخابات بعيد كل البعد عن نهاية الانتخابات.

بشكل منفصل، من المقرر الآن أن يصدر الحكم على ترامب في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

بعد تسوية الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، تؤكد الولايات أو تتأكد من نتائجها على مستوى الولاية. يجتمع الناخبون في عاصمة ولايتهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية للفائز على مستوى الولاية.

كما تخصص نبراسكا وماين بعض الأصوات الانتخابية حسب منطقة الكونغرس، ويمكن أن تكون هذه الأصوات محورية في سباق متقارب.



