بايدن ينتقد ترامب و"أصدقاءه الجمهوريين" بتصريحات مثيرة دعمًا لهاريس

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب و"أصدقاءه الجمهوريين" بأنهم "نوع من الرجال الذين ترغب في صفعهم على المؤخرة"، في تصريحات حماسية لعمال النقابات في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، السبت.

كان الرئيس يعلق على ما قال إنها خطط ترامب لولاية ثانية، بما في ذلك "تخفيض ضريبي ضخم آخر للأثرياء".

وقال بايدن: "الآن، أعلم أن بعضكم يميل إلى الاعتقاد بأنها خطط رجال ذكوريون. أقول لك شيئًا، يا رجل، عندما كنت في سكرانتون، اعتدنا أن نواجه بعض المشاكل في النزول إلى المؤامرة من حين لآخر. لكنني جاد. هؤلاء هم نوع الرجال الذين ترغب في صفعهم على المؤخرة".

انتقل بايدن من سكرانتون عندما كان في العاشرة من عمره، وبدا أنه يستحضر صور التنمر في مرحلة الطفولة، كما فعل من قبل مع ترامب.

وبينما استفاض بايدن في الحديث عن دعمه للعمل المنظم وسرد عددًا من الذكريات عن حياته المبكرة في سكرانتون، قال إنه كان لديه طلب أخير للمجموعات النقابية التي ساعدته في بدء حياته المهنية وظلت حليفًا موثوقًا به طوال نصف قرن من حياته العامة.

قال بايدن: "كما تعلمون، لقد طلبنا الكثير من بعضنا البعض - أنتم وأنا، النقابات وأنا. أطلب منكم شيئًا آخر: أطلب دعمكم لكامالا وتيم والز".

وأضاف، في اعتراف صريح بأن وقته في منصبه يقترب من نهايته: "أنا لا أطلب من نفسي فقط، بل سأرحل. أنا أطلب أن تفعلوا شيئًا لأنفسكم وللأسر، وللأشخاص الذين نشأت معهم، وللأحياء التي أتيت منها".

يأتي ما قاله بايدن بعد تصريحات مثيرة للجدل وصف خلالها أنصار ترامب بأنهم "قمامة"، ما دفع كامالا هاريس إلى التصريح بأنه ستكون رئيسًا لكل الأمريكيين، في تنافس على أصوات الناخبين.