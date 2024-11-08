(CNN)-- يصب ضوء الشمس في المبنى الكهفي ليعطي السقف الشاهق والأرضية المصقولة مظهر محطة السكك الحديدية أو حظيرة الطائرات، لكن الهواء لا يزال خانقًا، حيث يوجد أسفل الجوانب الطويلة من القاعة أقفاص كبيرة يحتوي كل منها على عشرات الرجال الذين يحدقون للخارج، هذا هو سجن "سيكوت" المخصص لقضايا الإرهاب في السلفادور ويُعرف الرجال المسجونون فيه بأنهم "الأسوأ على الإطلاق".

القتلة الجماعيون وتجار المخدرات ورجال العصابات، متهمون باحتجاز السلفادور كرهينة، مما سيطر على الأمة بالخوف أثناء حكمهم للمدن والشوارع. واليوم، يتم تجريدهم من الحرية والنفوذ والفردية التي قد لا يستعيدونها أبدًا طالما عاشوا.

يرتدي كل منهم قميصًا أبيضًا بسيطًا وسروالًا قصيرًا. ويرتدي البعض جوارب وصنادل بيضاء. وقد تم حلق رؤوسهم وبعضهم لديه وشم يغطي وجهه. يقف العديد منهم بثقة، بل وبتحد، وأذرعهم متقاطعة على بعد بضعة أقدام من القضبان الممتدة من الأرض إلى السقف، في محاولة لإلقاء نظرة أفضل علينا. ويجلس آخرون متربعين بلا حراك على أسرة معدنية من أربع طبقات. ولا يزال آخرون في الخلف، ينظرون إلى الأسفل أو بعيدًا عنا، ويرتدون أقنعة الوجه، كما لو أنهم يريدون تجنب ظهورهم أمام الكاميرا أو لفت انتباهنا، وكأنهم يشعرون بالخجل.

تظهر المعاملة القاسية للرجال بشكل كامل في جميع أنحاء السجن الذي صُممت كل خلية من الزنازين الجماعية التي يزيد عددها عن عشرين والتي نراها في القطاع 4 لاستيعاب 80 سجينًا أو نحو ذلك. الأثاث الوحيد عبارة عن أسرّة معدنية متدرجة، بدون ملاءات أو وسائد أو مراتب. يوجد مرحاض مفتوح وحوض إسمنتي ودلو بلاستيكي للغسيل وإبريق كبير لمياه الشرب. والزنازين نظيفة للغاية، وهو ما يشكل تناقضا صارخا ومتعمدا مع السجون القذرة في ماضي السلفادور.

الرجال داخل هذه الزنازين يمكثون لمدة 23 ساعة ونصف يومياً. إنهم لا يعملون. لا يُسمح لهم بالكتب أو مجموعة البطاقات أو الرسائل من المنزل. يتم تكديس أطباق الطعام خارج الزنازين في أوقات الوجبات وسحبها عبر القضبان. لا يتم تقديم اللحوم على الإطلاق. إن فترة الراحة اليومية البالغة 30 دقيقة هي مجرد مغادرة الزنزانة إلى الردهة المركزية لممارسة التمارين الجماعية أو قراءة الكتاب المقدس.

نحن الغرباء الوحيدون هنا، وقد حصلنا على حق الوصول الحصري وجولة خاصة كأول مؤسسة إخبارية أمريكية كبرى يُسمح لها بالدخول إلى هذا السجن في أواخر الشهر الماضي. تم افتتاحه قبل أقل من عامين، وهو بالفعل سمة مميزة لـ "السلفادور الجديدة" للرئيس نجيب بوكيلي. وفي ظل حكمه القوي، تغيرت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. لقد كانت ذات يوم "عاصمة القتل" في العالم، لكنها الآن أكثر أمانًا وعادت الحياة العائلية والشركات إلى الشوارع. لكن التنظيف الوحشي لتلك الشوارع والمعاملة القاسية لأعضاء العصابات أثارت الغضب والقلق بين منظمات حقوق الإنسان، التي أدانت سجن سيكوت ووصفته بأنه غير إنساني وغير مقبول.

لا توجد خصوصية هنا، ولا أثر للراحة. ويقوم حراس مسلحون ملثمون بمراقبة مستمرة، ويقول مسؤولو السجن إن الأضواء مضاءة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هناك سكون مؤلم عندما تلتقي نظرات السجناء الفارغة بنظراتنا الفضولية. هناك فراغ في بعض عيونهم، فراغ مثير للأعصاب يوحي بأن أرواحهم قد رحلت، تاركة وراءها مجرد أجساد.

إن الحرمان متعمد، وهو خروج عن أوقات ما قبل بوكيلي عندما قيل إن النزلاء يأكلون أفضل من المدنيين. "الآن، هنا، ما يحصلون عليه في وجبة الإفطار هو الفاصوليا والجبن أو مزيج من الأرز والفاصوليا، وربما الموز وفنجان من القهوة أو أتول (مشروب مصنوع من الذرة)".

لا توجد عقوبة الإعدام في السلفادور، ولكن لا توجد نية أيضاً لإطلاق سراح هؤلاء الرجال على الإطلاق. ويقدم وزير الأمن العام في السلفادور، غوستافو فيلاتورو، تقييمًا صريحًا لنهج الحكومة تجاه أفراد العصابات، ويقول: "نحن نؤمن بإعادة التأهيل، ولكن فقط للمجرمين العاديين"، وهو يميز بين من يطلق عليهم "المتعاونين" مع العصابات وأعضاء العصابات.

وأضاف: "شخص يقتل الناس كل يوم، ويغتصب فتياتنا كل يوم، كيف يمكنك تغيير رأيه؟ نحن لسنا أغبياء.. في الولايات المتحدة، تخيل أن قاتلاً متسلسلاً في ولايتك، أو في مجتمعك، يطلق سراحه من قبل القاضي... كيف ستشعر كمواطن؟ ليس لدينا حقائق تشير إلى أنه يمكن لأي شخص أن يغير رأيه ويتحول من قاتل متسلسل... ولدينا أكثر من 40 ألف قاتل متسلسل في السلفادور - أعضاء في منظمات العصابات هذه".