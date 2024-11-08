بعد فور ترامب.. ماذا سيحدث حتى يوم التنصيب

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بعد فور ترامب.. ماذا سيحدث حتى يوم التنصيب - CNN Arabic
الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

بعد فور ترامب.. ماذا سيحدث حتى يوم التنصيب

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
election sprint November inauguration

(CNN)-- قال الناخبون الأمريكيون كلمتهم وقرروا إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الجديد الـ47 للولايات المتحدة.

لكن ترامب لن يتولى منصبه حتى 20 يناير/كانون الثاني 2025، وهناك أشياء متعددة ستحدث بين الحين والآخر، فطوال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، ستكون هناك فترة انتقالية بين الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن وإدارة ترامب القادمة، في حين يواجه ترامب أحكاما بعد إدانته بارتكاب جناية، بالإضافة إلى العديد من علامات الاستفهام الأخرى.

وقبل أن يصبح رئيسًا منتخبًا، أصبح ترامب مجرمًا مُدانًا هذا العام، وأدانته هيئة محلفين في نيويورك بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لنجمة تلفزيونية قبل انتخابات عام 2016، ومن المقرر أن يصدر الحكم بهذه القضة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن القاضي خوان ميرشان قد يقرر إلغاء الإدانة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب حكم الحصانة الرئاسية الذي أصدرته المحكمة العليا، ومن الناحية النظرية، يمكن أن تؤدي الإدانة إلى عقوبة السجن، لكن الرئيس المنتخب لن يُحكم عليه بالسجن، ويمكن للقاضي أيضًا أن يمنح ترامب المراقبة أو يفرض عليه غرامة.

وهناك عدد أكبر بكثير من القضايا المعروضة على المحاكم والتي يمكن أن تتأثر بانتخابه، إذ يواجه ترامب أيضًا محاكمة فيدرالية لمحاولته إلغاء نتيجة انتخابات 2020 وسوء التعامل مع البيانات السرية، رغم أنه من المحتمل أن يتم تهميش هذه القضايا أو إنهائها بطريقة أو بأخرى.

ولعل الأمر الأكثر تعقيدًا هو حقيقة أن ترامب مسؤول عن دفع مئات ملايين الدولارات كتعويضات نتيجة لقضايا مدنية منفصلة تتعلق بالاحتيال التجاري والتشهير، ويواجه أيضًا دعاوى قضائية متعددة، بما في ذلك من ضباط شرطة الكابيتول الذين أصيبوا في 6 يناير 2021.

تصويت الهيئة الانتخابية

لقد أدلى الناخبون الأميركيون بأصواتهم في يوم الانتخابات وقبله، وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن ذلك لم يكن سوى خطوة واحدة في هذه العملية، إذ أنه أمام الولايات مهلة حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول لتأكيد نتائج انتخاباتها بما يعرف بشهادات التحقق.

ثم، في 17 ديسمبر، تجتمع قوائم الناخبين من الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة في الأخيرة للإدلاء رسميًا بأصوات الهيئة الانتخابية البالغ عددها 538 صوتًا.

تمويل الحكومة

يستمر مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت الذي تم إقراره قبل الانتخابات حتى 20 ديسمبر فقط، وسيحتاج المشرعون إلى الاجتماع خلال ما يسمى بجلسة "البطة العرجاء" للتأكد من أن الحكومة يمكن أن تظل مفتوحة.

بدء دورة الكونغرس الجديدة

لم يتضح بعد أي حزب سيحظى بالأغلبية في مجلس النواب، لكن الجمهوريين سيحصلون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وسيؤدي جميع المشرعين الجدد اليمين الدستورية ويشرعون بأعمال الكونغرس الجديد في 3 يناير.

احتساب الأصوات الانتخابية

في 6 يناير 2025، سيجتمع مجلسا النواب والشيوخ الجديدان في قاعة مجلس النواب وستترأس نائب الرئيس كامالا هاريس عملية فرز أصوات المجمع الانتخابي التي تجعل ترامب رئيسًا، ولم يضطر أي نائب رئيس منذ آل غور في عام 2001 إلى الإشراف على هزيمتهم.

يؤدي ترامب اليمين الدستورية

ظهر يوم 20 يناير 2025، سيؤدي ترامب اليمين الدستورية على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، وفي 20 يناير 2029، سيخلفه رئيس جديد.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.