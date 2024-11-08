مصادر لـCNN: "هاكرز" صينيون تجسسوا على هاتف محامي ترامب

وسط حذر من "حرب تجارية".. كيف تبدو الأجواء السياسية في الصين مع انتخاب ترامب؟

(CNN) -- قالت 3 مصادر، لشبكة CNN، الخميس، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أبلغ أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن قراصنة إلكترونيين (هاكرز) صينيين تجسسوا على هاتفه المحمول، كجزء من عملية واسعة النطاق تستهدف كبار الجمهوريين والديمقراطيين، والتي كانت جارية منذ أشهر.

وأضافت المصادر أن "إف بي آي" أبلغ المحامي تود بلانش الأسبوع الماضي أن القراصنة تمكنوا من الحصول على بعض التسجيلات الصوتية والرسائل النصية من هاتفه، لكن مصدر قال إن أياً من المعلومات لم تكن مرتبطة بترامب.

وتابع المصدر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم لبلانش، الذي اضطر إلى البدء في استخدام رقم مختلف بعد الاختراق، ما حصل عليه القراصنة، بما في ذلك الاتصالات مع العائلة.

وتواصلت CNN مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتعليق.

وبلانش هو الثاني من بين محاميي ترامب الذين يُعتقد أنهم مستهدفون من قبل قراصنة أجانب.

وذكرت CNN في أغسطس/ آب أن المحامية ليندسي هاليجان كانت مستهدفة كجزء من جهود القرصنة الإيرانية، على الرغم من أن توقيت تلك المحاولة ومدى أي اختراق لأجهزتها أو حساباتها لا يزال غير واضح.

كما استهدف قراصنة صينيون شخصيات بارزة أخرى في دائرة ترامب، بما في ذلك ترامب نفسه ونائبه جيه دي فانس.

وشملت الأهداف الأخرى صهر ترامب، جاريد كوشنر، وابنه إريك ترامب، وأعضاء حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وأعضاء إدارة بايدن، حسبما ذكرت CNN .

وأثارت محاولات القرصنة قلق مسؤولي الأمن القومي بسبب الاختراق العميق الذي قام به القراصنة الصينيون إلى سجلات اتصالات وهواتف شخصيات أمريكية لبارزة.

ويعتبر المسؤولون الأمريكيون الذين يحققون في حملة القرصنة، والتي جاءت من خلال عمليات اختراق لشركات الاتصالات الأمريكية، أنها من بين أكثر عمليات القرصنة المتعلقة بالأمن القومي إثارة للقلق.

وفي المقابل، نفت الحكومة الصينية مزاعم الولايات المتحدة بأنها وراء الاختراق.