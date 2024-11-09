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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يتقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية أريزونا التي تعتبر ساحة معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين مع فرز نحو 80% من الأصوات وفقا لإحصاء CNN.

وفيما يلي آخر تحديثات على عدد الأصوات حسب إحصاء CNN حتى الساعة 7:45 صباح السبت بتوقيت مكة:

ترامب: 74,165,894 مليون صوت بنسبة 50.5 %

هاريس: 70,251,414 مليون صوت بنسبة 47.8%

ووصل مجموع أصوات المجمع الانتخابي التي نالها ترامب بسباق الرئاسة الأمريكية 2024 إلى 301 صوتا مقابل مكوث منافسته، كامالا هاريس عند 226 صوتا وفقا لإحصاء CNN.

وسيكون ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد عودته الأكثر أهمية في التاريخ السياسي والتي ستمنحه قوة هائلة في الداخل وسترسل موجات صادمة في جميع أنحاء العالم.