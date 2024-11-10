هجمات 11 سبتمبر.. خط زمني يعرض أهم الأحداث التي سبقت هذا اليوم

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(CNN)-- أعلن مسؤول دفاعي، السبت، أن الحكومة الأمريكية تخطط للاستئناف على حكم قاض عسكري يقضي بأن صفقات الإقرار بالذنب مع المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر في خليج غوانتانامو قانونية، على الرغم من رفض وزير الدفاع لويد أوستن لهذه الصفقات.

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يطلب الادعاء من القاضي العقيد ماثيو ماكول تأجيل إجراءات المحكمة، من أجل تقديم استئناف على الحكم الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

بعد أكثر من عامين من المفاوضات، تم الاتفاق على صفقات الإقرار بالذنب خلال الصيف بين الحكومة والمتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد والمتآمرين وليد بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.

وكانت الصفقات لتسفر عن إقرار الرجال بالذنب ولكن تجنب عقوبة الإعدام، الأمر الذي أثار ردود فعل شديدة من الحزبين.

ألغى وزير الدفاع لويد أوستن صفقات الإقرار بالذنب في أغسطس/آب بعد الاتفاق عليها، وحكم ماكول هذا الأسبوع بأن أوستن تصرف متأخرًا للغاية، وأن الصفقات قانونية وقابلة للتنفيذ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللواء بات رايدر إن الحكم قيد المراجعة الأسبوع الماضي. وقال ماكول في بداية جلسات ما قبل المحاكمة، الخميس، إنه يتوقع أن يتمكن المتهمون من تقديم إقراراتهم بالذنب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.