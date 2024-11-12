دافع عن خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين.. ماذا نعرف عن الرجل الذي يريد ترامب تسليمه "ملف الهجرة"؟

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

(CNN) – طلب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب من النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مايك والتز أن يتولى منصب مستشاره للأمن القومي، وفقًا لمصدر مطلع.

وفي هذا المنصب، سيتعين على والتز أن يتعامل مع عدد من النزاعات الجيوسياسية التي ستتولاها إدارة ترامب كجزء من ولايته الثانية، بما في ذلك حربي أوكرانيا وروسيا، وإسرائيل وحماس.

يُعتبر والتز، المخلص لترامب، حائزًا على أوسمة القتال كعضو في فرقة النخبة "غرين بيريت"، وقد خدم في أفغانستان والشرق الأوسط وإفريقيا. وسيكون أول فرد سابق في فرقة "غرين بيريت" يتولى هذا المنصب.

ويأتي هذا العرض من ترامب، الذي نُشر أول تقرير عنه من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال"، بينما يبحث الرئيس المنتخب عن ملء الأدوار ذات النفوذ العالي في إدارته القادمة.

سيقوم النائب بتولي منصب لم يكن دائمًا يؤدي إلى علاقات دافئة مع ترامب. إذ كان للرئيس السابق خلافات مع اثنين من الرجال اللذين شغلا هذا الدور سابقًا: جون بولتون والجنرال المتقاعد ماكماستر، اللذان انتقدا رئيسهما السابق علنًا.

وأثرت العلاقات تلك على اختيار ترامب هذه المرة، حيث يسعى إلى تكريم أولئك الذين وقفوا بجانبه على مدى العامين الماضيين وما زالت مشاعر الندم قائمة على بعض كبار مساعديه والمسؤولين في الحكومة خلال ولايته الأولى الذين حاولوا إعاقة مطالبه ورغباته العديدة والمرتجلة.

وقد اقترح الرئيس السابق أن يتم تكليف فريقه للأمن القومي بإعادة تقييم موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وروسيا، والنزاع في الشرق الأوسط، والصين، وإيران.