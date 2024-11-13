(CNN)-- لم يكن اسم مضيف قناة فوكس نيوز، بيت هيغسيث، من بين الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم اختيارات محتملة لمنصب وزير الدفاع بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الواقع، لم يظهر اسمه إلا نادرًا في الفترة التي سبقت الإعلان، هذا إن كان ظهر على الإطلاق.

وقال أحد مسؤولي الدفاع لشبكة CNN رداً على هذه الأخبار: "الجميع مصدومون ببساطة".

ولم يعلم مسؤول دفاع آخر كان يتابع الاختيارات المحتملة للمنصب إلا في الساعات التي سبقت الترشيح، ومثل الآخرين الذين تحدثوا مع شبكة CNN بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لم يعرف حتى كيف يتصرف.

لكن هيغسيث، من المرجح أن يكون مواليا لترامب يقود الوزارة التي كانت علاقته بها متوترة في كثير من الأحيان خلال فترة ولايته الأولى، ودخل ترامب في خلاف مع وزير دفاعه الأول، جيمس ماتيس، الذي استقال احتجاجا على إعلان ترامب انسحابا فوريا للقوات الأمريكية من سوريا. وكان مارك إسبر، وزير الدفاع الآخر الذي عينه ترامب، قد حذر صراحة من تهديد إدارة ترامب أخرى في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.