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(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، عن مرشحيه لتولي مناصب رئيسية في إدارته الجديدة بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب إن النائب الجمهوري عن فلوريدا، مايك والتز، سيكون مستشاره للأمن القومي واختار المذيع في شبكة فوكس نيوز، بيت هيجسيث ليكون وزيرا للدفاع.

وكذلك اختار حاكم أركنساس السابق، مايك هاكابي، ليكون سفيرا في إسرائيل وصديقه القديم ومطور العقارات، ستيف ويتكوف، ليشغل منصب المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن المحامي الجمهوري المخضرم، بيل ماكغينلي، سيشغل منصب مستشاره في البيت الأبيض، وجون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "CIA".

وفي إجراء غير عادي، قال ترامب إن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان وزارة "كفاءة الحكومة" الجديدة.