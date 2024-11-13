تقرير: ترامب يقترح تشكيل لجنة يمكنها إقالة جنرالات في الجيش

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(CNN)-- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس مشروع أمر تنفيذي من شأنه تكوين لجنة تتكون من كبار العسكريين المتقاعدين الذين سيكون لديهم سلطة مراجعة والتوصية بإقالة جنرالات في الجيش.

وستكون اللجنة المقترحة، التي تسمى بـ"مجلس المحاربين"، متوافقة مع تعهدات حملة ترامب بتخليص الجيش من ما وصفه بالقادة "التقدميين" المهتمين بسياسات تنوع الأفراد داخل المؤسسة العسكرية إذا تم انتخابه رئيسا.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، في وقت سابق: "لا يمكن أن يكون لديك جيش من التقدميين، أنت بحاجة إلى أشخاص يريدون تحقيق النصر، يريدون الفوز بالحروب، هذا هو هدفهم، الفوز بالحروب، وليس أن يكونوا تقدميين، نحن لدينا جيش عظيم".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تعرضت فيه الجهود بسياسات التنوع في وزارة الدفاع (البنتاغون) تحت إدارة جو بايدن لانتقادات متكررة.

وأكد مصدر لشبكة CNN وجود المقترح، لكن مسؤولا انتقاليا قال إن هذا المقترح لم يصدر عن الفريق الانتقالي.

ولم تراجع CNN بشكل مستقل مسودة المقترح.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم الفريق الانتقالي لترامب، في بيان: "أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بهامش كبير مما منحه تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، وسوف يفي بوعوده".