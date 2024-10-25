ترامب يوضح لـCNN حقيقة تصريحات "الإشادة بهتلر وجنرالاته"

(CNN)-- أنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، قوله "أنا بحاجة جنرالات مثل الذين كانوا مع (الزعيم النازي الراحل أدولف) هتلر، وانتقد مجلة أتلانتيك التي نسبت له هذه العبارة، وذلك عندما سألته شبكة CNN عن التصريح الذي أثار جدلا.

وأضاف ترامب خلال وجوده في مطعم كوبي في لاس فيغاس: "لا، لم أقل ذلك أبدا، ولن أقول ذلك أبدا. إنها مجلة فاشلة قامت بتأليف قصص قبل الانتخابات مباشرة، وفعلت ذلك من قبل".

وكذلك نفى ترامب قوله "لقد فعل هتلر بعض الأشياء الجيدة أيضا لم أقل ذلك أبدا".

يذكر أن مجلة أتلانتيك ذكرت، الثلاثاء أن ترامب أشاد بجنرالات هتلر بولائهم للديكتاتور الألماني، وقال إنه يتمنى أن يظهر له أفراد الجيش الأمريكي نفس الاحترام.

ووفقا للمجلة، قال ترامب خلال محادثة خاصة في البيت الأبيض عندما كان رئيسًا: "أنا بحاجة إلى نوع الجنرالات الذين كان لديهم هتلر، الأشخاص الذين كانوا مخلصين له تماما، ويتبعون الأوامر".

وأفادت تقارير أن ترامب أدلى بتصريحات مماثلة حول أدولف هتلر وجنرالاته كما ذكر كتاب نُشر في عام 2022 أن ترامب قال لرئيس أركانه آنذاك، جون كيلي، "لماذا لا يمكنك أن تكون مثل الجنرالات الألمان؟".

وتم الإبلاغ عن تصريحات ترامب عندما كان رئيسًا في كتاب "المقسم: ترامب في البيت الأبيض"، للصحفيين بيتر بيكر وسوزان جلاسر.

وعندما سألت مجلة "ذا أتلانتيك" كيلي مؤخرًا عن هذا التصريح، أكد ذلك، وقال وهو يروي تلك اللحظة: "هل تقصد جنرالات بسمارك؟" وأضاف: "أعني، كنت أعلم أنه لا يعرف من هو بسمارك، أو عن الحرب الفرنسية البروسية. قلت له: "هل تقصد جنرالات القيصر؟ بالتأكيد لا يمكنك أن تقصد جنرالات هتلر؟" فقال: "نعم، نعم، جنرالات هتلر". أوضحت له أن روميل اضطر إلى الانتحار بعد مشاركته في مؤامرة ضد هتلر".

وفي المقابل، قال أليكس فايفر، مستشار حملة ترامب: "هذا غير صحيح على الإطلاق لم يقل الرئيس ترامب هذا مطلقا".

وكان جون كيلي قال لصحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قال إن "هتلر فعل بعض الأشياء الجيدة" أكثر من مرة.