الجمهوريون يقلبون مجلس الشيوخ بإحصاء CNN

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(CNN)-- سيفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما تتوقع شبكة CNN، مما سيؤدي إلى تحول كبير في ميزان القوى في واشنطن.

وستضع أغلبية الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ في وضع يسمح له بتعزيز رئاسة دونالد ترامب المحتملة أو إعاقة إدارة كامالا هاريس المحتملة إذا فازت نائب الرئيس الديمقراطي بالبيت الأبيض.

ومع عدم إعلان نتائج عدة ولايات حتى كتابة هذا التقرير، يمتلك الجمهوريون الآن 51 مقعدًا في المجلس وسيسيطرون على البلاد تحت قيادة زعيم جمهوري لم يتم اختياره بعد عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير.

وكان الاستيلاء على مجلس الشيوخ أول نجاح كبير للجمهوريين، حيث لم يتم معرفة نتيجة المعركة بين ترامب وهاريس بعد، كما أن مصير مجلس النواب، حيث يحاول الحزب الجمهوري الدفاع عن أغلبيته الضيقة، معلقا في الهواء كذلك.