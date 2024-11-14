رسميا.. ترامب يختار ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكية بإدارته

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(CNN)-- عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رسميا السيناتور ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكية في إدارته الجديدة.

وقال ترامب في بيان: "ماركو قائد يحظى باحترام كبير، وصوت قوي جدًا من أجل الحرية.. سيكون مدافعًا قويًا عن أمتنا، وصديقًا حقيقيًا لحلفائنا، ومحاربًا شجاعًا لن يتراجع أبدًا عن خصومنا".

من جهته وصف روبيو هذا الإعلان بأنه "مسؤولية هائلة"، وقال إنه "يتشرف بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب بي"، وفقًا لتدوينة نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بعد وقت قصير من بيان ترامب.

وتابع روبيو: "تحت قيادة الرئيس ترامب، سنحقق السلام من خلال القوة ونضع دائمًا مصالح الأمريكيين وأمريكا فوق كل شيء آخر".

ويذكر أنه لا يزال يتعين تأكيد تعيين روبيو في هذا المنصب من قبل مجلس الشيوخ.