بالأسماء.. من اختارهم ترامب بإدارته الجديدة حتى الآن

(CNN)--أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن مناصب رئيسية في إدارته القادمة بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب إن النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مايك والتز سيكون مستشاره للأمن القومي، ورشح بيت هيغسيث، وهو من المحاربين القدامى والمضيف المشارك لبرنامج"Fox & Friends Weekend"، لمنصب وزير الدفاع.

اختار ترامب حاكم ولاية أركنساس السابق، مايك هاكابي، ليكون سفير الولايات المتحدة المقبل لدى إسرائيل، كما اختار الصديق القديم والمطور العقاري، ستيف ويتكوف، للعمل كمبعوث خاص إلى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس المنتخب إن المحامي الجمهوري المخضرم، بيل ماكغينلي، سيكون مستشارا له في البيت الأبيض وجون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية.

وقال ترامب إن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "إدارة الكفاءة الحكومية" الجديدة.