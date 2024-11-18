تسجيلات صوتية تم اعتراضها تُظهر جنودًا روس يشتكون من نظرائهم الكوريين الشماليين في أوكرانيا

(CNN)-- علق مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الأحد، على سماح الرئيس جو بايدن للمرة الأولى باستخدام أوكرانيا لأسلحة أمريكية بعيدة المدى في قصف روسيا، حيث قال إن تلك الأسلحة مخصصة في المقام الأول لضرب أهداف في منطقة كورسك الروسية في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤول أن الفكرة وراء السماح باستخدام كييف للأسلحة الأمريكية في كورسك هي مساعدة أوكرانيا على الاحتفاظ بتلك المنطقة لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن أوكرانيا كانت شنت هجومها المضاد المفاجئ في الصيف على كورسك، استعدادا لاستعادة الأراضي المحتلة من قبل روسيا.

ومع حشد روسيا وكوريا الشمالية لقوات ضخمة في كورسك، تحاول روسيا إبعاد تلك المنطقة عن طاولة المفاوضات كورقة مساومة محتملة للأوكرانيين في أي محادثات سلام مستقبلية، وهو الأمر الذي لا تريده الولايات المتحدة.

يذكر أن قرار بايدن جاء في الوقت الذي نشرت فيه روسيا ما يقرب من 50 ألف جندي في كورسك إضافة إلى آلاف الجنود الكوريين الشماليين.

ويشعر بايدن ومستشاروه بالقلق من أن دخول قوات كوريا الشمالية في الحرب قد يؤدي إلى مرحلة جديدة خطيرة.

وكان قرار السماح باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية قيد الدراسة منذ أشهر، وانقسم المسؤولون الأمريكيون بشأنه حيث أعرب البعض عن قلقهم بشأن أنه قد يعتبر تصعيدا، بينما أبدى آخرون قلقهم بشأن تضاؤل ​​مخزونات الأسلحة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يضغط على واشنطن للسماح باستخدام الأسلحة داخل روسيا، بحجة أنه يحتاج إلى هذه القدرة لاكتساب الزخم في جهوده الحربية.