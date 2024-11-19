تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN)-- أكد مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN، الثلاثاء، أن أوكرانيا ضربت ترسانة أسلحة روسية بصواريخ طويلة المدى، قدمتها الولايات المتحدة، واستخدمتها كييف لضرب أهداف في أراضي روسيا للمرة الأولى.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إطلاق أوكرانيا صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع على منطقة بريانسك، الثلاثاء، بعد يومين فقط من إعطاء إدارة الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف داخل روسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن موسكو ستنظر إلى إطلاق الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى على أنه "مرحلة جديدة من الحرب" من قبل حلفاء كييف الغربيين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، وفقًا لوكالة تاس الروسية الرسمية، إن روسيا "ستنظر إلى إطلاق الصواريخ بعيدة المدى بقيادة خبراء عسكريين أمريكيين على أنه مرحلة جديدة نوعيًا من الحرب من قبل الغرب".

وأشاد لافروف أيضًا برفض الحكومة الألمانية إرسال صواريخ كروز من طراز توروس إلى أوكرانيا باعتباره "موقفًا مسؤولًا"، حسبما ذكرت تاس.

في المقابل، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيد أو نفي ضربة داخل روسيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى، أو تقديم مزيد من التفاصيل عنها.

لكن زيلينسكي أضاف أن أوكرانيا ستستخدم جميع القدرات بعيدة المدى في ترسانتها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "تمتلك أوكرانيا طائرات بدون طيار بعيدة المدى من إنتاجها الخاص. لدينا الآن صاروخ نبتون طويل المدى (صواريخ كروز أوكرانية) وليس صاروخًا واحدًا فقط. والآن لدينا أتاكمز. وسنستخدم كل هذا".

في هذه الأثناء، قال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يفاجأوا عندما علموا أن موسكو قامت بتحديث عقيدتها النووية، عقب قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ طويلة المدى على روسيا.

وقال مسؤول أمريكي ردًا على تحديث العقيدة النووية بموجب قرار من الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء: "كانت روسيا تشير إلى نيتها تحديث عقيدتها منذ عدة أسابيع".

حتى الآن، لم تلاحظ الولايات المتحدة أي تحديثات للموقف النووي الروسي - وبالتالي لا ترى أي سبب لتغيير الموقف الأمريكي.

وقال المسؤول: "هذا مزيد من نفس الخطاب غير المسؤول من روسيا، والذي رأيناه خلال العامين الماضيين".