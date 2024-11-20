ماذا قالت أمريكا عن تحديث بوتين للعقيدة النووية الروسية؟

تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN) -- لم يفاجأ المسؤولون الأمريكيون، الثلاثاء، عندما علموا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتحديث عقيدة بلاده النووية في أعقاب قرار نظيره الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة في عمق روسيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، في إفادة صحفية، الثلاثاء: "هذا نفس الخطاب غير المسؤول الذي رأيناه من قبل والذي رأيناه على مدى العامين الماضيين"، مضيفة أن روسيا كانت تشير إلى أنها ستفعل ذلك "على مدى الأسابيع الماضية".

وتابعت سينغ أن الولايات المتحدة لا ترى حاليا "أي تغييرات يجب إجراؤها"على الموقف النووي الأمريكي.

وذكرت: "سنستمر في المراقبة، لكن ليس لدينا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي داخل أوكرانيا".

وكذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلاده لم تعدل موقفها النووي ردا على العقيدة النووية الروسية المحدثة.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "على الرغم مما تقوله روسيا، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يشكلان أي تهديد لروسيا"، وذكر أن الولايات المتحدة "لم تتفاجأ بتهديد موسكو النووي".

وقال ميلر: "لذا لم نر أي سبب لتعديل موقفنا النووي، لكننا سنستمر في دعوة روسيا إلى التوقف عن الخطاب العدواني وغير المسؤول".

يذكر أن موسكو، بموجب العقيدة المحدثة، ستعتبر العدوان من أي دولة غير نووية ولكن بمشاركة دولة نووية هجوما مشتركا على روسيا.

وفي تحديث عام 2020 للعقيدة النووية قبل بدء الحرب في أوكرانيا، قال بوتين إن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية "عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددا".