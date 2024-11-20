تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي أنها سترسل إلى أوكرانيا المزيد من المعدات العسكرية كجزء من تمويل إضافي بقيمة 275 مليون دولار.

ويعد هذا التمويل جزءًا من زيادة المساعدات العسكرية التي أمر بها الرئيس جو بايدن في أواخر سبتمبر/أيلول.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن هذه هي الدفعة السبعين من المعدات التي تتلقاها أوكرانيا من الإمدادات العسكرية الأمريكية منذ أغسطس/آب 2021.

وتشمل الحزمة:

ذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس)

ذخيرة المدفعية

قذائف الهاون

أنظمة الطائرات المسيّرة - والمعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار

صواريخ تاو ذات التتبع البصري والموجهة سلكيًا

أنظمة مضادة للدروع

أسلحة صغيرة وذخيرة

معدات وذخائر التدمير

معدات الحماية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

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