تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بإرسال ألغام مضادة للأفراد إلى أوكرانيا للمرة الأولى كان مدفوعًا بتغيير تكتيكات روسيا على الخطوط الأمامية.

وقال أوستن للصحفيين في لاوس: "نظرًا لأن الروس كانوا غير ناجحين للغاية في الطريقة التي كانوا يقاتلون بها، فقد غيّروا نوعًا ما تكتيكاتهم قليلاً".

وأوضح: "لم يعودوا يقودون بقواتهم الآلية. إنهم يقودون بقوات راجلة قادرة على الاقتراب والقيام بأشياء لتمهيد الطريق للقوات الآلية".

ذكرت شبكة CNN سابقًا أن الولايات المتحدة تنوي أن تستخدم كييف الألغام المضادة للأفراد في شرق أوكرانيا، حيث أحرزت القوات الروسية تقدمًا بطيئًا وثابتًا.

وقال أوستن إن الجيش الأوكراني يحتاج إلى "أشياء يمكن أن تساعد في إبطاء هذا الجهد".

لقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بألغام مضادة للدبابات منذ بداية الحرب، لكن قرار تزويدها بألغام مضادة للأفراد يمثل تغييرًا كبيرًا آخر في السياسة من إدارة بايدن المنتهية ولايتها.

وأضاف أوستن: "الألغام الأرضية التي نتطلع إلى تزويدهم بها هي ألغام أرضية ليست دائمة. يمكننا التحكم في وقت تنشيطها ذاتيًا وتفجيرها ذاتيًا، وهذا يجعلها أكثر أمانًا في النهاية من الأشياء التي يصنعونها بأنفسهم".

وشدد على أن أوكرانيا يجب أن تكون مسؤولة في "تسجيل المكان الذي تضع فيه هذه الألغام".