تحليل لـCNN: كيف غيرت الأيام الـ7 الماضية حرب أوكرانيا؟

تحليل بقلم نيك باتون والش، من شبكة CNN

(CNN)-- بدأ الأمر بخطوة سلام لم يكن أحد يريدها وانتهت بضربة صاروخية تجريبية نادرة الحدوث في الحرب، حيث أعطت موسكو واشنطن إشعارا مسبقا قبل 30 دقيقة.

لقد غيرت الأيام السبعة الماضية الصراع الطويل في أوكرانيا بشكل جذري، وبسرعة محمومة قبل تنصيب دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني.

وشهد هذا الأسبوع تصعيدا يخاطر مع ذلك بالتلاشي بسرعة في ظل التعب الذي يغمر الحرب، لذا فهو يستحق التذكير.

ففي يوم الأحد، سمح البيت الأبيض لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ التي زودتها بها إلى روسيا، وهو ما فعلته بسرعة، الاثنين.

وردت موسكو باستخدام الصاروخ التجريبي متوسط المدى "أوريشنيك"، بسرعات تفوق سرعة الصوت ونظام رؤوس حربية متعدد مخصص عادة للحمولات النووية، لضرب منطقة دنيبرو، الخميس.

وزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "أوريشنيك" يمكنه الإفلات من جميع الدفاعات الجوية الغربية.

وأطلق كل من الجانبين على الآخر وصف "المتهور"، وأقصد بالجانبين الولايات المتحدة وروسيا، فالحرب تتجه بسرعة إلى أن تصبح حربا تسعى فيها واشنطن بشكل يائس إلى تغيير المنحنى الهابط لأوكرانيا على الخطوط الأمامية، وتتجه روسيا، المعتدية هنا منذ البداية، نحو طرق أكثر خطورة لاستعادة الردع الذي فقدته في السنوات الـ3 الماضية.

ومن غير المرجح أن يدخل أي من الطرفين في صراع مباشر مع الآخر، بل يصبح أكثر انخراطاً في معركة أوكرانيا العالمية المتزايدة.

إنه تدهور سريع، فقبل 7 أيام، أحاط الغضب بحديث غير متوقع عن السلام.

فقد اتصل المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منهياً بذلك عزلة دامت عامين لرأس الكرملين عن كبار القادة الغربيين.

وكان شولتس يسعى إلى كسب ود الناخبين المؤيدين لروسيا في ألمانيا قبل الانتخابات العامة، لكنه برر دعوته بالقول إنه إذا كان(الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب سيتحدث إلى موسكو، فينبغي لأوروبا أن تفعل ذلك أيضاً.

وكانت أوكرانيا وبولندا غاضبتين علنا؛ وبدا أن فرنسا والمملكة المتحدة تغليان بهدوء أكبر.

ومن غير المرجح أن يكون قرار البيت الأبيض بشأن الأسلحة نابعا من دعوة شولتس، بل إن البيت الأبيض قال إن تراجع الرئيس جو بايدن عن أشهر من التأخير في الموافقة على استخدام الصواريخ داخل روسيا كان مدفوعًا بانضمام القوات الكورية الشمالية إلى صفوف روسيا.

وبالمثل، كان قرار بوتين بإطلاق الصاروخ "أوريشنيك" على الأرجح بمثابة خطوة من جانب موسكو إلى مستوى آخر على سلم التصعيد المعد بعناية.

وأعلنت موسكو وواشنطن عن هذه التحركات منذ أشهر، حتى لو كانتا لا تزالان مندهشتين قليلاً من الطريقة التي اتخذ بها خصمهما هذه الخطوات هذا الأسبوع.

ويبدو أن التفاصيل الدقيقة للصاروخ هي المفتاح لرسالة بوتين.

ولا يزال الكثير غير واضح، لكن معظم التقييمات، وتصريحات بوتين نفسه، تتفق على أن هذا صاروخ جديد، ربما أسرع من الصوت، وليس نوويا (هذه المرة)، ولكنه قادر على حمل رؤوس حربية متعددة بطريقة مخصصة عادة للحمولات النووية.

وقال بوتين إن سرعته البالغة 3 كيلومترات في الثانية تعني أن جميع الدفاعات الجوية الغربية عديمة الفائدة.

ووصف مسؤولون أمريكيون ومسؤولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الصاروخ بأنه متوسط المدى و"تجريبي"، وهي تصريحات بدت في البداية وكأنها تسعى إلى التقليل من أهميته ولكنها قد تشير في الواقع إلى خلاف أوسع مع موسكو.

ففي 2019، انسحب الرئيس ترامب من معاهدة القوى النووية المتوسطة، التي تحد من تطوير مثل هذه الأسلحة، متهما روسيا بانتهاكها.

وربما كان إصرار المسؤولين الغربيين على أن هذا الصاروخ الذي بدا قادراً على حمل أسلحة نووية "متوسط المدى" إشارة إلى استمرار روسيا في السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة خارج معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي انتهت الآن.

وربما كانت هذه إشارة إلى ترمب أيضاً بأن موسكو كانت مشغولة بصنع الأسلحة التي زعمت ولايته الأولى أنها كذلك.

وصفت أوكرانيا الصاروخ بأنه من منظومة صواريخ (كيدر)، والتي تم التلميح إليها لأول مرة في وسائل الإعلام الروسية الرسمية في 2021.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية كيريلو بودانوف، الجمعة إنه "صاروخ باليستي متوسط المدى، حامل أسلحة نووية، وحقيقة أنهم استخدموه في نسخة غير نووية، وهي تحذير بأنهم فقدوا عقولهم تماما".

وأضاف بودانوف أن أوكرانيا تقدر أن نموذجين أوليين من الصاروخ كيدر تم تصنيعهما في أكتوبر/تشرين الأول.

وستظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كان الصاروخ "أوريشنيك" رسالة مفردة أم تكتيكا جديدا.

وأثار استخدامه قدرا أعظم من القلق في كييف، بعد إغلاق السفارة الأمريكية، الأربعاء، بسبب تهديد جوي، مما أدى إلى تأجيج الخوف من أن موسكو تبحث عن أدوات في حقيبتها احتفظت بها لمعركة وجودية أخيرة مع قوة عظمى.

ومع ذلك، ربما كانت الأخبار الأكثر إزعاجا هذا الأسبوع بعيدة عن المناوشات الجيوسياسية الصاخبة والألعاب النارية المشؤومة فوق دنيبرو.

وقالت الاستخبارات الدفاعية البريطانية، التي عادة ما تكون مناصرة قوية للجيش الأوكراني، يوم الخميس إن خط المواجهة كان "أكثر اضطرابا" من أي وقت مضى منذ الغزو.

وهذا تعبير ملطف عن قوات كييف التي تكافح عبر الجبهة ويطابق التقارير القاتمة المستمرة التي تلقتها CNN من مصادر عسكرية ومفتوحة.

والوضع قاتم في كل اتجاه، ففي الجنوب من خاركوف، تتقدم القوات الروسية بالقرب من مدينة كوبيانسك، وخطوط التماس مهددة حول منطقة دونباس الشرقية، وحتى جنوب زاباروجيا يبدو أنه تحت ضغط أكبر، وموسكو تحاول باستمرار دفع أوكرانيا للخروج من منطقة كورسك الحدودية.

وقد تسارع إدارة بايدن إلى نشر الألغام المضادة للأفراد والإعلان عن المزيد من الذخيرة، لكن التغييرات تحدث الآن، عبر الخنادق حيث يستقر الثلج.

ويبدو أنها جاهزة، في التوقعات الأكثر تفاؤلاً، لإعطاء موسكو على الأقل اليد العليا إقليميًا في شتاء قاتم.

ولقد عجلت رئاسة ترامب بالحديث عن المفاوضات، ومع ذلك، كانت الاستجابة الفورية اندفاعا متهورا لتفاقم الحرب الساخنة قبل تجميدها المحتمل.

والخطر الحاد هو أن هذا الاندفاع إلى الأمام نحو موقف تفاوضي أفضل، يطور زخما لا يمكن إيقافه من تلقاء نفسه.