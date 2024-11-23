بوتين يكشف عن معلومات جديدة بخصوص الصاروخ "أوريشنيك"

بعد استخدامه في أوكرانيا لأول مرة.. لماذا أثار صاروخ "أوريشنيك" الروسي ضجة كبيرة؟

أثناء إحاطة مباشرة.. مسؤولة روسية تتلقى اتصالًا يأمرها بعدم الحديث عن الضربة على أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن روسيا ستواصل اختبار الصاروخ الباليستي الأسرع من الصوت المعروف باسم "أوريشنيك"، والذي أطلقته على أوكرانيا، الخميس.

وفي اجتماع تلفزيوني مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، زعم بوتين أن الصاروخ "لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية".

وقال بوتين: "لا توجد حاليا أي وسيلة لمواجهة مثل هذا الصاروخ، ولا توجد وسيلة لاعتراضه، في العالم، وسأؤكد مرة أخرى: سنواصل اختبار الصاروخ".

وأضاف أن روسيا تعمل على تطوير "عدة أنظمة مماثلة" لمزيد من الاختبارات، وتابع:"بناءً على نتائج الاختبار، ستدخل هذه الصواريخ أيضا إلى الإنتاج، أي أننا نطور خطًا كاملاً من الأنظمة المتوسطة والقصيرة المدى".

وذكر أن أوريشنيك ليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات وليس "سلاحا استراتيجيا"، لكنه قال إنه "بسبب قوته الضاربة"، سيكون "مماثلا في التأثير والقوة للأسلحة الاستراتيجية".

وتأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إطلاق روسيا صاروخ "أوريشنيك"، الذي يحتوي على رؤوس حربية متعددة، على منطقة دنيبرو في أوكرانيا.

وفي البداية، اتهمت كييف روسيا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين الغربيين قالوا لاحقا إن السلاح كان صاروخا باليستيا تجريبيا متوسط ​​المدى.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وغربيين، فإن الصاروخ الباليستي يحمل رؤوسًا حربية متعددة، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذا السلاح في الحرب.