لاستعادة زبائنها.. ماكدونالدز تقوم بتغييرات هي الأكبر منذ سنوات

(CNN)-- تأمل شركة ماكدونالدز أن تؤدي قائمة جديدة إلى استعادة العملاء الذين أزعجتهم الأسعار المرتفعة، إذ كشفت سلسلة الوجبات السريعة، الجمعة، النقاب عن قائمة "McValue"، وهي فئة جديدة صديقة للميزانية سيتم طرحها في المطاعم الأمريكية في 7 يناير 2025.

وستكون صفقة الوجبات الشهيرة بقيمة 5 دولارات، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، هي المحور الرئيسي للتغيير، وستحتوي القائمة أيضًا على خيارات أخرى مثل "اشتر واحدة وأضف واحدة مقابل دولار واحد" الذي يشمل وجبة الإفطار.

وتحاول شركة ماكدونالدز إعادة إشعال النمو بعد بضعة أرباع اقتصادية شهدت تراجعا، وقد تضاءل لأن متوسط ​​سعر عناصر القائمة ارتفع بنحو 40% على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك تماشيا مع ارتفاع التكاليف، وفقا للشركة.

وقال رئيس ماكدونالدز بالولايات المتحدة الأمريكية، جو إرلينغر، في بيان: "عندما يتعلق الأمر بالقيمة، فإننا نعلم أنه لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع، لقد عملنا بشكل وثيق مع أصحاب الامتياز لدينا لإنشاء منصة جديدة تتيح لعملائنا تحديد القيمة وفقًا لشروطهم الخاصة".

وكانت ماكدونالدز تحرز بعض التقدم قبل أن يتسبب تفشي مرض "الإشريكية القولونية" في أكتوبر/ تشرين أول الماضي في انخفاض المبيعات ومستوى الإقبال من الزبائن، وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستضخ 100 مليون دولار في التسويق ومساعدة الامتيازات الأكثر تضرراً من المخاوف الصحية.

وتعد القائمة الجديدة أكبر جهد تبذله ماكدونالدز لتحقيق القيمة منذ عام 2018، عندما قامت بتسعير بعض العناصر من 1 دولار إلى 3 دولارات، لكن القائمة بالدولار أثبتت أنها لا تحظى بشعبية نسبية مقارنة بالوجبة الأكثر نجاحًا بقيمة 5 دولارات، والتي تم طرحها هذا الصيف، ولم يكن الزبائن بالضرورة يتسوقون لشراء طعام رخيص الثمن بقدر ما يتسوقون مقابل القيمة التي يحصلون عليها من أموالهم.