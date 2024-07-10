لماذا قررت مطاعم "ماكدونالدز" إزالة هذا الطبق من قائمة مأكولاتها؟

أحد أكثر المطاعم رومانسية في العالم.. تجده في ولاية كارولينا الجنوبية بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الماضي، قامت شركة "ماكدونالدز" بضخ مبالغ كبيرة لتسويق أطباق السلطة التي تقدمها. ولكن منذ عام 2020، أصبحت الخضار خارج قائمة طعامها، حيث استنتجت أنّ الزبائن يرغبون بتناول شطائر البرغر والبطاطا المقلية عند زيارة سلسة المطاعم الأمريكية الشهيرة.

وقال رئيس شركة "ماكدونالدز" بالولايات المتحدة الأمريكية، جو إرلينجر، في مقابلةٍ أجريت معه في يونيو/حزيران خلال منتدى الغذاء العالمي السنوي الذي تنظمه صحيفة "وول ستريت جورنال": "إذا كان الأشخاص يرغبون بتناول السلطات من ماكدونالدز حقًا، فإننا سنعيد إطلاق أطباق السلطة بكل سرور.. لكن ما أثبتته تجربتنا هو أن هذا ليس ما يبحث عنه المستهلك من ماكدونالدز".

وقدمت "ماكدونالدز" أطباق السلطة لعقود من الزمن قبل ظهور جائحة كورونا.

وأتاحت أطباق السلطة لبعض الأفراد تناول الطعام في سلسلة المطاعم الأمريكية عند الالتزام بحميتهم الغذائية.

وبالنسبة للآخرين، ربما كانت هذه الأطباق وسيلة ليشعروا وكأنهم يتناولون طعامًا صحيًا، حتى لو كان الأمر ليس كذلك.

ولكن في عام 2018، أصبحت أطباق السلطة عائقًا كبيرًا.

أحد مطاعم ماكدونالدز في مدينة نيويورك الأمريكية. Credit: Victor J. Blue/Bloomberg/Getty Images

وأُصيب مئات الأشخاص بمرضٍ معوي ناجم عن استهلاك أطعمة أو مياه ملوثة.

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) آنذاك أنّ أطباق سلطة "ماكدونالدز" كانت "أحد المصادر المحتملة لحالات العدوى هذه".

وأثناء تفشي العدوى، توقفت سلسلة المطاعم عن بيع أطباق السلطة الخاصة بها في 3 آلاف مطعم كإجراء احترازي.

وظهر فيروس كورونا بعد ذلك بعامين، وقامت المطاعم، التي واجهت نقصًا في العمالة، وتأثّر سلاسل التوريد بشكلٍ سلبي، بتقليص قوائمها للتركيز على العناصر الأكثر شعبية.

وذكرت شركة "ماكدونالدز" أنّها قامت بإزالة السلطات من قوائم الطعام الوطنية في عام 2020 لتبسيط عمليات تحضير الطعام في المطاعم.

في عام 2022، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ سلسلة المطاعم منحت مشغلي الامتياز خيار تقديم أطباق السلطة المعدة مسبقًا، لكن قرر الكثير منهم عدم القيام بذلك.

والآن، تركز سلسلة المطاعم جهودها على إقناع العملاء باختيار الوجبات الخاصة بها، والتي تبلغ قيمتها 5 دولارات، بدلاً من الوجبات التي يمتاز بها منافسوها.