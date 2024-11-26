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(CNN)-- حث مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، الشركات على الاستعداد لـ"سيناريو الحرب"، وتقليل الاعتماد على الصين وروسيا.

وقال رئيس اللجنة العسكرية للحلف، الأدميرال الهولندي روب باور، خلال منتدى في مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: "يجب على الشركات الاستعداد لسيناريو الحرب وتعديل خطوط الإنتاج والتوزيع وفقًا لذلك، لأنه في حين قد يكون الجيش هو الذي يفوز بالمعارك، فإن الاقتصادات هي التي تفوز بالحروب".

وأضاف أنه زار مؤسسات وشركات مختلفة في أوروبا وأمريكا على مدى العامين ونصف العام الماضيين لإقناعهم بالاستعداد للحرب والمساعدة في منعها.

وذكر باور أن القرارات التجارية التي يتخذها قادة الأعمال يمكن أن يكون لها "عواقب استراتيجية" على أمن بلدانهم.

وقال: "إذا تمكنا من التأكد من إمكانية تقديم جميع الخدمات والسلع الحيوية مهما كانت الظروف، فإن هذا يشكل جزءًا أساسيًا من ردعنا".

وأضاف: "الردع أوسع بكثير من الجيش وحده، عندما يتعلق الأمر بالمنافسة بين القوى العظمى، يمكن استخدام جميع أدوات القوة".

وذكر أن "أوروبا شهدت عددا متزايدا من أعمال التخريب على إمدادات الطاقة"، وقال: "كنا نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق مع شركة غازبروم الروسية للغاز، لكننا في الواقع توصلنا إلى اتفاق مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وينطبق نفس الشيء على البنية التحتية والسلع المملوكة للصين، لدينا في الواقع اتفاق مع رئيسها شي جينبينغ".

وحذر الأدميرال من أن اعتماد أوروبا المتزايد على السلع الصينية "قد يجعلها عُرضة للخطر"، وقال: "نحن ساذجون إذا اعتقدنا أن الحزب الشيوعي لن يستخدم هذه القوة أبدا".