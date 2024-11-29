(CNN)-- أقر البرلمان الأسترالي قانونًا هو الأول من نوعه في العالم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مما ينبه شركات التكنولوجيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل الموعد النهائي الذي لم يتم تحديده بعد.

وبموجب القانون الجديد، يجب على شركات التكنولوجيا اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع المستخدمين القاصرين من الوصول إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي أو مواجهة غرامات تصل إلى ما يقرب من 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار).

ومن المتوقع أن ينطبق الحظر على منصات سناب شات وتيك توك وفيسبوك وانستغرام وريديت وإكس (تويتر سابقا)، لكن هذه القائمة يمكن أن تتوسع.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بالقانون الجديد، الجمعة، قائلا إنه يبعث برسالة إلى الآباء مفادها "نحن ندعمكم"، مضيفا أن "منصات (التواصل الاجتماعي) تتحمل الآن مسؤولية اجتماعية لضمان أن سلامة أطفالنا هي أولوية بالنسبة لهم".

ويذكر أن البرلمان الأسترالي وافق على مشروع القانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر، الخميس، وهو آخر يوم انعقاد للبرلمان خلال العام، بعد أشهر من النقاش المكثف بعملية برلمانية سريعة شهدت تقديم مشروع القانون ومناقشته وإقراره في غضون أسبوع.