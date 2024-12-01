ترامب يعيّن والد جاريد كوشنر في منصب دبلوماسي رفيع

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تشارلز كوشنر، والد صهره ومستشاره السابق بالإدارة الأولى، جاريد كوشنر، ليكون سفير الولايات المتحدة القادم لدى فرنسا.

صورة أرشيفية لتشارلز كوشنر (وسط الصورة) العام 2004 Credit: Chris Hondros/Getty Images)

ووصف ترامب تشارلز كوشنر في منشور على موقع "تروث سوشال" بأنه قائد أعمال ناجح للغاية، وفاعل خير، وصانع صفقات، ويتمتع بخبرة عميقة في قطاع العقارات.

وقال ترامب: "تشارلي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات كوشنر، وهي واحدة من أكبر وأنجح الشركات العقارية الخاصة في البلاد، وقد تم تكريمه كأفضل رجل أعمال في نيوجيرسي لهذا العام من قبل إرنست اند يونغ، وتم تعيينه في المجلس التذكاري للهولوكوست بالولايات المتحدة.. عمل كمفوض ورئيس لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك في مجالس إدارة مؤسساتنا الكبرى، بما في ذلك جامعة نيويورك".

وكوشنر هو أيضًا والد جاريد كوشنر، صهر ترامب، وقد عفا عنه ترامب في عام 2020 بعد أن قضى عقوبة بالسجن إثر إدانته بتهم فيدرالية، كما ذكرت CNN بتقرير عام 2020.