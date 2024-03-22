تحدث مذيع CNN، جيم شوتو، مع النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، جيري كونولي، عن مستشار ترامب السابق للبيت الأبيض، جاريد كوشنر، الذي وصف عقارات الواجهة البحرية في غزة بأنها "قيّمة للغاية".

حيث قال صهر ترامب الشهر الماضي في فيديو تم نشره مؤخرًا: "في عقارات الواجهة البحرية في غزة، يمكن أن يكون الأمر ذا قيمة كبيرة إذا ركز الناس على بناء سبل العيش. تفكر في كل الأموال التي تم إنفاقها على شبكة الأنفاق هذه وجميع الذخائر، لو كانت ستذهب إلى التعليم أو الابتكار، ما الذي كان يمكن فعله؟".

وتابع كوشنر بالقول: "أعتقد أن الوضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن أعتقد من وجهة نظر إسرائيل، فإنني سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس (من غزة) ثم تنظيفها".

وتعليقًا على ذلك، انتقد النائب جيري كونولي ما قاله كوشنر بشدة، قائلًا: "أعتقد أن ما قاله كوشنر للتو بغيض لأبعد من الخيال. إنه تطهير عرقي في أسوأ حالاته. ومن ثم الاستمرار في الحديث كما لو أنه كان يقوم بتطوير عقارات في المناطق المطلة على الشاطئ في كارولينا، وهو يتساءل عن مدى قيمة عقارات الواجهة البحرية في غزة، في حين أن 31 ألف شخص قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار".

كما أضاف: "لا أستطيع إلا أن أتخيل تأثير هذه الكلمات على الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة حاليًا".