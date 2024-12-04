Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تحليل.. مذكرة اعتقال نتنياهو على المحك باختبار دول ومدى التزامها بالقانون الدولي - CNN Arabic

تحليل.. مذكرة اعتقال نتنياهو على المحك باختبار دول ومدى التزامها بالقانون الدولي

العالم
نشر
10 دقائق قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم إسرائيل؟
01:57
كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم إسرائيل؟

تحليل بقل الزميل بـCNN، تيم ليستر 

(CNN)-- نطاق القانون الدولي ومصداقيته في أدنى مستوياتهما منذ سنوات، حيث ترفض الحكومات أوامر الاعتقال في بعض القضايا الأكثر شهرة التي ستُعرض على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤول رفيع في حماس.

نتنياهو هو أول زعيم متحالف مع الغرب تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقدمت إسرائيل باستئنافات وطلبت من المحكمة تعليق أوامر الاعتقال، وفي الوقت نفسه، اختارت العديد من الدول القوية عدم تنفيذ أوامر الاعتقال، في حين رفضتها دول أخرى علناً.

وربما كان الرد الفرنسي هو الأكثر ضرراً بالمحكمة، وقد أيدت باريس بشدة مذكرة اعتقال بوتين، وكررت "التزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية" بعد إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو، ولكن بعد أيام قليلة، غيرت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها، مشيرة إلى أنه بما أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، فإن رئيس وزرائها يمكن أن يتمتع بالحصانة من الاعتقال.

ويقول المنتقدون إن الردود تشير إلى مجموعتين من القواعد: واحدة لحلفاء الغرب التقليديين، وأخرى لأعدائه.

وتلزم المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية الدول الـ124 الموقعة باعتقال نتنياهو وغالانت، بحسب مدير التحرير في موقع جوريست نيوز، جيمس جوزيف، الذي قال لشبكة CNN: "يبدو أن دولاً معينة لن تلتزم بهذا الالتزام بشكل متزايد.. لا يمكن للدول أن تدعي النجاح في العدالة الجنائية الدولية إذا لم تلتزم باحترام حقوق الجميع المعنيين".

وكانت قضية نتنياهو مجرد الضربة الأخيرة لسلطة المحكمة، وفي سبتمبر/ أيلول، سافر بوتين إلى منغوليا دون أن يواجه أي تداعيات، ورغم كونها من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ــ المعاهدة التي أنشأت المحكمة في عام 2002 ــ فقد رحبت منغوليا ترحيباً حاراً بالزعيم الروسي.

كانت الرحلة هي الأولى التي يقوم بها بوتين إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه في مارس/ آذار 2023 لدوره المزعوم في جرائم الحرب المتمثلة في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

عدم وجود توافق في الآراء

وأثارت أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ردود فعل متباينة من الدول الغربية، مما سلط الضوء على عدم وجود توافق في الآراء حول كيفية الرد على الاتهامات البارزة ضد الحلفاء.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل، إنها “ملزمة” ويجب تنفيذها، وافقت أيرلندا وكندا وهولندا، واعترضت ألمانيا قائلة إنها تتقاسم "علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع إسرائيل"، مضيفة أن اتخاذ المزيد من الخطوات لن يكون ممكنا إلا عندما يكون من المتوقع زيارة نتنياهو لألمانيا.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الأرجنتين والمجر، وكلاهما عضو في المحكمة، أن زيارة نتنياهو موضع ترحيب، وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق"، ويضمن حرية نتنياهو وسلامته في حالة قيامه بزيارة المجر.

وأدانت الولايات المتحدة، التي لم تنضم قط إلى المحكمة وأبرمت اتفاقيات مع نحو 100 دولة لمنع اعتقال أميركيين متهمين من قبلها، أوامر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين.

انتقاد إدارة بايدن لمذكرة الاعتقال الإسرائيلية كانت بالشدة ذاتها التي عبّرت فيها دعم مذكرة اعتقال بوتين، وبعد إصدار مذكرة الاعتقال بحق بوتين، قال الرئيس جو بايدن إن ذلك "يشير إلى نقطة قوية للغاية... من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب".

وفي الموقف المحدث لفرنسا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تعتزم فرنسا مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

وجاء التغيير المفاجئ في اتجاه فرنسا بعد أن أوضح الإسرائيليون أنهم لن يقبلوا بدور فرنسي في تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بسبب دعمها الضمني لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان التحول الذي اتخذته فرنسا، وقالت منظمة العفو الدولية إن الأمر "يثير إشكالية عميقة" ويتعارض مع التزامات الحكومة كعضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تغيير موقفها، يبدو أن فرنسا لجأت إلى المادة 98 من نظام روما الأساسي، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة "التصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق (...) بالحصانة الدبلوماسية لأي شخص".

وأكدت منغوليا حجة مماثلة ــ مفادها أن بوتن، باعتباره رئيسا لروسيا، يتمتع بحصانة مطلقة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ما لم تتنازل روسيا عنها.

وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء، قائلة إن هناك مادة أخرى ترفع جميع الحصانات، قامت لجنة من القضاة بإبلاغ منغوليا إلى الجمعية الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن أعضاء المحكمة "ملزمون باعتقال وتسليم الأفراد الخاضعين لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، بصرف النظر عن منصبهم الرسمي أو جنسيتهم"، وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن أي تفسير آخر من شأنه أن "يقوض هدف نظام روما الأساسي المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب لأولئك الذين يهددون السلام والأمن العالميين".

وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبدالله، إن المحكمة لن تثنيها عن ملاحقة نتنياهو، وقال للقناة 13 الإسرائيلية إن "الاعتبارات والتهديدات السياسية لن تؤثر على اتخاذ القرار، والقضاة مستقلون ولن يقرروا إلا بناء على الأدلة والقانون"، وقال أيضًا إنه من المستبعد جدًا أن يلغي القضاة أوامر الاعتقال.

السياسة تتعارض مع الالتزامات الدولية

والدليل الذي ظهر في الأشهر القليلة الماضية هو أن النفعية السياسية تتفوق في بعض الأحيان على الالتزامات الدولية، وعندما رحبت منغوليا ببوتين، كانت حقيقة العيش بجوار روسيا والصين ذات أهمية قصوى.

واعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، بهذه الحقيقة في سبتمبر/ أيلول، قائلا: "نحن نتفهم الموقف الذي تعيشه منغوليا، حيث تقع بين جارتين أكبر بكثير، لكننا نعتقد أنه من المهم أن تستمرا في دعم سيادة القانون في جميع أنحاء العالم".

وكانت وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن قضية إسرائيل مختلفة بعض الشيء، حيث أدان مجلس الأمن القومي "اندفاع المدعي العام للحصول على أوامر اعتقال والأخطاء المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".

إن الاستجابات المتناقضة لأوامر المحكمة الجنائية الدولية هذا العام تثير التساؤلات حول عقود من التقدم في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بدءاً بمحاكمات نورمبرغ في ألمانيا ما بعد الحرب.

وكان الطريق في كثير من الأحيان وعرًا، إذ سبق وتجاهلت جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، في عام 2015.

لكن بوتين كان حريصا على عدم السفر إلى أي دولة أخرى عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وتغيب عن قمة البريكس التي انعقدت العام الماضي في جنوب أفريقيا، متجنبا مسار الرحلة فوق العديد من الدول الأعضاء.

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فقد تجد نفسها الآن هدفاً، وفي هذا العام، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة المحكمة، يهدد بفرض عقوبات مالية وقيود على تأشيرات الدخول ضد الأفراد والقضاة المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية، لم يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون بعد، لكن زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ، جون ثون، حذر من أن الأغلبية الجمهورية ستجعل تمرير مشروع القانون أولوية في الكونغرس المقبل إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها بملاحقة القادة الإسرائيليين.

في فترة ولايته الأولى، فرض الرئيس السابق، دونالد ترامب، عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتهم مع القادة الإسرائيليين وجرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان.

وقال مستشار ترامب للأمن القومي لولايته الثانية، مايك والتز، عن مذكرة نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها مصداقية… يمكنك أن تتوقع رد فعل قوي على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني"، ووصفها السيناتور الجمهوري، توم كوتون، بأنها "محكمة الكنغر".

ولا يزال صحيحًا أنه بالنسبة لأي شخص يخضع لمذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يصبح العالم أصغر حجمًا وتزداد حالة عدم اليقين بشأن السفر، لكن هذا العام أظهر أنه إذا كان لديك أصدقاء في الأماكن الصحيحة، فستظل هناك سجادة حمراء في مكان ما.

قد يهمك أيضاً

تزامنا مع وقف إطلاق النار في لبنان.. فرنسا تُعلن موقفها من "حصانة نتنياهو" ضد مذكرة الاعتقال

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.