سائحة روسية تلقى مصرعها في تايلاند بسبب موجة ضخمة

(CNN)-- لقيت سائحة روسية حتفها في تايلاند بعد أن جرفتها موجة ضخمة من صخرة عند منحدر صخري شهير، وفقًا للسلطات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت الشرطة في جزيرة كوه ساموي إن كاميلا بيلياتسكايا البالغة من العمر 24 عاما، شوهدت لآخر مرة من قبل شهود، الجمعة، بينما كانت تجلس على بساط اليوغا في البقعة الساحلية الجميلة، قبل أن تبتلعها الموجة وتسحبها إلى البحر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وشاركته وسائل الإعلام المحلية، بيلياتسكايا وهي تكافح ضد التيارات القاسية، وقال شهود عيان إنها شوهدت في الماء لمدة 15 دقيقة تقريبًا ثم اختفت، حسبما قالت الشرطة المحلية لشبكة CNN، الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن سائحًا أجنبيًا قفز في الماء لكنه عجز عن انقاذ بيلياتسكايا، وأن الجثة عُثر عليها جرفت إلى الشاطئ على بعد حوالي كيلومتر واحد (0.6 ميل) من نقطة مراقبة لاد كوه الشهيرة.

ولا تزال الظروف المحيطة باللحظات التي أدت إلى وفاتها غير واضحة.

وقالت الشرطة إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت بيلياتسكايا وهي تخرج من السيارة عند نقطة المراقبة، وهو موقع ذو مناظر خلابة يطل على مناظر بانورامية لخليج تايلاند، وأضافت الشرطة أن اللقطات أظهرتها وهي تأخذ بساط يوغا وردي اللون من صندوق السيارة قبل أن تسير إلى الجرف.

وقالت الشرطة إن التحذيرات كانت سارية بشأن خطر حدوث أمواج قوية في الموقع في ذلك الوقت.