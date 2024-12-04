نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. شاهد ما الذي يعنيه للولايات المتحدة

(CNN)-- قدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون استقالته إلى الرئيس، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، عقب الانتقادات المتزايدة بشأن الأحكام العرفية قصيرة الأجل التي فرضها الرئيس وأشعلت فوضى سياسية في البلاد.

ويتعين على الرئيس يون سوك يول الموافقة على استقالة الوزير قبل أن يتمكن من مغادرة المنصب.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية للحصول على تعليق.

وجاء الإعلان بعد لحظات فقط من إعلان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية أنه قدم اقتراحًا للبرلمان لعزل وزير الدفاع. وفقًا للمحللين، إذا تم قبول استقالة وزير الدفاع وتنحى، فلن يكون الاقتراح ضروريًا.

واجه الرئيس يون ردود فعل عنيفة متزايدة عبر مختلف الطيف السياسي، بما في ذلك داخل حزبه، بسبب مرسومه.

في وقت سابق، قدمت ستة أحزاب معارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، مشروع قانون يدعو إلى عزل الرئيس. ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون هذا على الجلسة العامة يوم الخميس مع التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت، وفقا لوكالة يونهاب.