نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- يساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في التحقيق في مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" من خلال تقديم مكافأة جديدة تصل إلى 50 ألف دولار مقابل "معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الشخص المسؤول".

وتأتي زيادة المكافأة بعد أيام من إعلان شرطة نيويورك عن مكافأة تصل إلى 10000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الشخص المسؤول.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا ملصقًا بعنوان "البحث عن معلومات" يعرض صورًا للمشتبه به.

ويُطلب من أي شخص لديه معلومات حول هذه القضية الاتصال بخط معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أو خط معلومات قسم شرطة مدينة نيويورك، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنهم يمكنهم أيضًا الاتصال بمكتب FBI المحلي الخاص بهم أو تقديم معلومات عبر الإنترنت على الموقعtips.fbi.gov.