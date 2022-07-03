3 قتلى على الأقل بانفجارات بمنطقة بيلغورود في روسيا

بيلغورود، روسيا (CNN)-- قال فياتشيسلاف جلادكوف، الحاكم المحلي بمنطقة بيلغورود الروسية، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، ولحقت أضرار بعشرات المباني السكنية في منطقته بعد أن تعرضت لانفجارات في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأضاف جلادكوف برسالة على صفحته بتلغرام أنه أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين، من بينهم رجل في حالة حرجة وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لافتا إلى أن 5 منازل دمرت بالكامل في الانفجارات، بينما دمر 11 مبنى سكني و34 منزلا سكنيا خاصا.

وتابع جلادكوف أنه يجري التحقيق في سبب الانفجارات مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة قد نجحت "على الأرجح".

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون حتى كتابة هذا التقرير على انفجارات بيلغورود الأحد.

ويذكر أن المسؤولين الروس اتهموا أوكرانيا مرارًا وتكرارًا بشن هجمات عبر الحدود - عادة على مستودعات الوقود والمنشآت العسكرية - وهي مزاعم تقول وكالات الحكومة الأوكرانية إنها تهدف إلى تأجيج "المشاعر المعادية لأوكرانيا".