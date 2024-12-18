نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف يظهر أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام "الأساليب الإرهابية".

جثة في مكان الانفجار، الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، ومساعده، بحسب لجنة التحقيق الروسية. Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف حيث قال: "اتضح الآن من هم العقول المدبرة والمنظمون لهذا العمل الإرهابي.. تم التأكيد مرة أخرى أن نظام كييف لا يخجل من استخدام الأساليب الإرهابية".

وأضاف أن مقتل كيريلوف، الذي أعلنت كييف مسؤوليتها عنه، "يثبت مرة أخرى صحة أفعالنا في سياق العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان مقتل كيريلوف يعني أن أوكرانيا تجاوزت "خطا أحمر" آخر، قال بيسكوف: "الهجوم الإرهابي هو هجوم إرهابي.. بالطبع، نحن نعرف من أمر بهذا الهجوم الإرهابي.. ونحن نحارب هؤلاء المنظمين ونحارب هذا النظام النازي"، وكثيراً ما اتهم الكرملين الحكومة الأوكرانية زوراً بالنازية.

وتابع بيسكوف أن وكالات إنفاذ القانون الروسية "تعمل بسرعة وفعالية"، وذلك بعد أن قالت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق، الأربعاء، إنها اعتقلت مواطنا أوزبكيا اعترف بزرع القنبلة التي قتلت كيريلوف، بناء على تعليمات أوكرانيا.

وختم بيسكوف تصريحاته قائلا إن "الجميع يقدم تعازيه العميقة" لعائلة كيريلوف، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين.