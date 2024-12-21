دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد مصدر سعودي لشبكة CNN، السبت، ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن هوية المشتبه به السعودي في هجوم الدهس الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في ألمانيا.

وكانت رويترز قد نقلت على لسان مصدر سعودي أن "المملكة حذرت السلطات الألمانية من المهاجم الذي قال المصدر إنه نشر آراء متطرفة على حسابه الشخصي على إكس (تويتر سابقا)".

وأضافت: "عرف المصدر المشتبه به بأنه طالب عبدالجواد"، في حين تناقلت وسائل إعلام المانية محلية منها صحيفة دير شبيغل أن المهاجم المشتبه به "متخصص في الطب النفسي والعلاج النفسي ومتعاطف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد،" دون ذكر من أين حصلت على هذه المعلومات، وفقا لما نقلته رويترز.

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وكانت وزارة الخارجية السعودية قد عقّبت على الهجوم في بيان صباح السبت قالت فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وتابعت: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

ويذكر أن وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت (حيث وقع الهجوم)، تمارا زيتشانغ، قالت في تصريحات صحفية إن السائق المشتبه به، الذي تم القبض عليه، هو رجل يبلغ من العمر 50 عاما من المملكة العربية السعودية لديه تصريح إقامة دائمة، في حين قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، إن شخصًا بالغًا وطفلًا صغيرًا لقيا حتفهما في الهجوم وتم اعتقال السائق المشتبه به، في حين أصيب ما لا يقل عن 68 شخصا، من بينهم 15 شخصا بجروح خطيرة.

ويشار إلى أن ماغديبورغ هي عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت وتقع على بعد حوالي 100 ميل غرب برلين.