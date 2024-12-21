نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، راينر هاسيلوف، السبت، إن المشتبه به في هجوم الدهس، هو طبيب يبلغ من العمر 50 عاما من المملكة العربية السعودية، ويعمل في الولاية ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006.

ولم يتم تحديد هوية المشتبه به رسميا بعد، لكن وسائل الإعلام الألمانية أطلقت عليه اسم "طالب أ"، وحجبت اسمه الكامل بما يتماشى مع قوانين الخصوصية.

وتم القبض عليه ويُعتقد أنه تصرف بمفرده. ويعيش المشتبه به في مدينة برنبورغ، على بعد حوالي 25 ميلا جنوب ماغديبورغ.

وورد أنه عمل على مساعدة السعوديين، وخاصة النساء، على الفرار من وطنهم.

وفي حساب على منصة "إكس"، تم حذفه الآن ويبدو أنه يخص المشتبه به، نشر منشورات معادية للإسلام، وأعرب عن تعاطفه مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حتى أنه اتهم ألمانيا بتعزيز أسلمة البلاد.

ولم تنسب السلطات الألمانية أي دافع للمشتبه به بعد.

ويشار إلى أن ماغديبورغ هي عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت وتقع على بعد حوالي 100 ميل غرب برلين.