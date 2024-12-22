(CNN)—أوضحت كبيرة محللي الأمن القومي في شبكة CNN، جولييت كايم، جوانب في هجوم الدهس الذي نفذه مشتبه به سعودي الجنسية على سوق مفتوح لعيد الميلاد في ألمانيا والذي أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل وأصاب 200 آخرين.

سيارة الـBMW المستخدمة بهجوم سوق عيد الميلاد Credit: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

وقالت كايم: "حقيقة أن لديهم (المحققين الألمان) السيارة (من طراز بي أم دبليو) ستخبرهم بالكثير، ليس فقط الإيجار، ولكن من الذي استأجرها، ومتى تم استئجارها، وما مقدار التفكير الذي حدث للتخطيط لهذا الأمر وما إذا كان آخرون متورطين".

وتابعت: "علاقات القاتل بألمانيا كانت عميقة، لقد كان هناك ما يقرب من 20 عاما، ولا نعرف شيئًا عن أسرته، ودخله باعتبار أنه من السعودية، هذا ما سيبحثون به، لذلك قد يكون شيئًا متعلقًا بغزة وإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تضخيم الكثير من الاحتجاجات في أوروبا وأماكن أخرى، أو قد يكون شيئًا ألمانيًا فريدًا، وسيحدد ما إذا كان ذلك الهجوم بدوافع سياسية، في ضوء ما يحدث في ألمانيا، أو لشخص لديه سبب معين للقيام بذلك".

وأضافت: "كل هذه الأمور والاحتمالات لا تزال مفتوحة، ولكن هذا هو عمق العلاقات مع ألمانيا على مدار عقدين من الزمن. إما أنه كان تطرفًا من بعيد أو كان شيئًا مختلفًا. أعتقد أن هذا ما سيبحث عنه المحققون، بما في ذلك علاقاته بالأشخاص، والاتصالات في بلدان أخرى.."