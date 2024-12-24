(CNN)-- أصدرت محكمة في موسكو، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مواطن أمريكي بتهمة التجسس، بحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن جين سبيكتور، الذي ولد في روسيا لكنه انتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية، كان قد حُكم عليه في روسيا في وقت سابق بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة العمل كوسيط في عملية رشوة.

وذكرت وكالة "ميديا ​​زونا" الروسية المستقلة للأنباء، التي كان أحد صحفييها موجودًا داخل قاعة المحكمة، أن سبيكتور حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا في مستعمرة جزائية شديدة الحراسة بتهمة التجسس. وأُضيفت تهمته السابقة بالرشوة إلى هذه المدة، مما يعني أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، كما تم تغريم سبيكتور بمبلغ 14.116.805 روبل روسي (حوالي 140.500 دولار أمريكي).

وفي عام 2020، أقر سبيكتور بالذنب في التوسط في رشاوى لأنستازيا أليكسييفا، وهي مساعدة سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي السابق، أركادي دفوركوفيتش، وفقًا لوكالة أنباء تاس الحكومية الروسية.

وقبل ذلك، كان سبيكتور رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة ميدبوليمربروم المتخصصة في أدوية السرطان، بحسب وكالة تاس.