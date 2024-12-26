كل ما نعرفه عن تحطم الطائرة في كازاخستان حتى الآن وكيف نفذ الطياران "اصطدامًا متحكمًا به"

(CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أحد الناجين من تحطم الطائرة في كازاخستان، الأربعاء، وهو يكبر مستعرضين مقطع فيديو آخر صوّره قبيل سقوط الرحلة وما يسمع خلاله بأنه يتشهد ويصلي على النبي محمد، وذلك ضمن العديد من مقاطع الفيديو المتداولة بصورة واسعة لحظة سقوط الطائرة و انتشال الناجين الذي يبدو أنهم كانوا بالجزء الخلفي من الطائرة.

00:42 شاهد لحظة سقوط الطائرة في كازاخستان وتحولها لكرة لهب ومعجزة نجاة 29 مسافرًا

وتحطمت طائرة ركاب أذربيجانية تقل 67 شخصا بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل كانوا على متنها، وفقا للسلطات الكازاخستانية.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار قرر القيام بهبوط اضطراري بعد اصطدام طائر به، ولم يوضح المسؤولون على الفور سبب عبور الطائرة للبحر، لكن تحطمها جاء بعد وقت قصير من ضربات طائرات بدون طيار في جنوب روسيا.

وأدى نشاط الطائرات بدون طيار إلى إغلاق المطارات في المنطقة في الماضي، وتم إغلاق أقرب مطار روسي على مسار رحلة الطائرة، صباح الأربعاء.

وبحسب وكالة أذرتاغ، يتمتع الطيار بخبرة واسعة وقد طار أكثر من 15 ألف ساعة، وخضعت الطائرة للفحص الفني الكامل الأخير في أكتوبر.

وقال نائب رئيس وزراء كازاخستان، كانات بوزومباييف، إنه في عملية إنقاذ واسعة النطاق، تم انتشال 29 ناجيا بينهم طفلان من تحت الحطام، مضيفا أن 11 شخصا في حالة حرجة، في حين قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الرحلة J2-8243 كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في منطقة الشيشان الروسية قبل أن تقوم بهبوط اضطراري على بعد حوالي 3 كيلومترات (1.8 ميل) من أكتاو.