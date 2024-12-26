نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بالهجوم الذي شنته روسيا على قطاع الطاقة في أوكرانيا صباح عيد الميلاد.

وقال بايدن، في بيان: "في الساعات الأولى من عيد الميلاد، أطلقت روسيا موجات من الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية للطاقة، وكان الغرض من هذا الهجوم الفظيع قطع وصول الشعب الأوكراني إلى التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء وتعريض سلامة شبكته للخطر".

وأضاف: "الشعب الأوكراني يستحق أن يعيش في سلام وأمان، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاستمرار في الوقوف مع أوكرانيا حتى تنتصر على عدوان روسيا".

وتابع: "في الأشهر الأخيرة، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمئات صواريخ الدفاع الجوي، وهناك المزيد في الطريق".

وقال: "وجهت وزارة الدفاع (البنتاغون) بمواصلة زيادة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وستواصل الولايات المتحدة العمل بلا كلل لتعزيز موقف أوكرانيا في دفاعها ضد القوات الروسية".