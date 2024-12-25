(CNN)-- قالت السلطات بأوكرانيا، إن روسيا شنت هجمات جوية على قطاع الطاقة في البلاد "على نطاق واسع"، الأربعاء، مع الإبلاغ عن انفجارات في جميع أنحاء البلاد وسط قصف مكثف ترك أوكرانيا في وضع محفوف بالمخاطر بينما تدخل الحرب في شتاء ثالث.

وقالت الشرطة الوطنية الأوكرانية إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، على بعد أقل من 20 ميلاً من الحدود الروسية، مضيفة أن المباني السكنية والبنية التحتية المدنية تضررت في الهجوم، وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن سبع ضربات صاروخية على الأقل استهدفت المدينة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان هالوشينكو على صفحته على فيسبوك إن روسيا هاجمت "قطاع الطاقة مرة أخرى على نطاق واسع"، مضيفا أن شركة الطاقة الأوكرانية فرضت انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في عدة أجزاء من البلاد.

وأرسلت بولندا طائرات مقاتلة ردا على تهديد صاروخي روسي في غرب أوكرانيا، وفقا لقيادة العمليات البولندية.

ويأتي هجوم الأربعاء في أعقاب ضربة روسية قاتلة على مدينة كريفي ريه عشية عيد الميلاد. قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 17 آخرون بعد أن أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيًا في المدينة، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقُتل شخص واحد على الأقل وتضررت عدة سفارات في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة الماضي، وجاء هذا الهجوم بعد يوم من تحدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوكرانيا بـ"مبارزة" في مؤتمره الذي عقده في نهاية العام، مما دفع زيلينسكي إلى وصف الزعيم الروسي بـ"الأحمق".