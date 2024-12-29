نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- المشهد داخل مطار موان الدولي، بعد ظهر الأحد، هو مشهد مفعم بالحزن والألم بينما ينتظر الأقارب والأحباء الأخبار، وأظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة رويترز أن العديد من المتجمعين انفجروا في البكاء وتعالت الصرخات بينما كانت السلطات تقرأ أسماء الضحايا بتحطم الطائرة الكورية الجنوبية، بصوت عال.

ويمكن رؤية العديد من الأقارب وهم يصرخون في وجه المسؤولين، ويطالبون مرارا وتكرارا بمزيد من المعلومات في أعقاب أسوأ كارثة جوية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وتم انتشال شخصين فقط على قيد الحياة من بين الحطام، وحذر رجال الإنقاذ من أن فرصة العثور على المزيد من الناجين ضئيلة.

وسُمع رجل وهو يصرخ في الفيديو: "أنا مجنون"، وشوهد الناس أيضًا وهم يعانقون بعضهم البعض ويمسحون دموعهم بينما يمكن سماع النحيب في الخلفية.

وبثت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية لقطات مماثلة في الساعات الأخيرة، إذ يمكن سماع امرأة تصرخ في أحد المقاطع: "نحن بحاجة إلى تأكيد ما إذا كانوا على قيد الحياة أم ميتين.. عندها فقط يمكننا معرفة المستشفى الذي سنذهب إليه!"