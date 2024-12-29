(CNN)-- وجهت الطائرة الكورية الجنوبية التي تحطمت في مطار موان الدولي، الأحد، نداء استغاثة بعد وقت قصير من تحذير برج المراقبة من وجود طيور في المنطقة، وفقا لإحاطة من وزارة الأراضي الكورية الجنوبية.

وحاولت الطائرة في البداية الهبوط على المدرج رقم 01، عندما حذر برج المراقبة من وجود طيور في المنطقة واحتمال تعرضها لضربة، وبعد دقيقة واحدة تقريبًا، أجرى الطيار نداء استغاثة إلى البرج.

وأمر برج المراقبة الطائرة بالهبوط في الاتجاه المعاكس على المدرج رقم 19، واتبع الطيار هذه التعليمات قبل أن تعلق معدات الهبوط الملاحة لحظة الهبوط على الأرض لتزحف الطائرة إلى حين اصطدامها بحائط.

وذكرت الوزارة أن محاولة الهبوط حدثت بعد دقيقتين تقريبًا من قيام الطيار بإجراء نداء الاستغاثة، في حين تواصل السلطات تحقيقاتها، في حين قال مسؤولون بالوزارة في مؤتمر صحفي إنه تم انتشال الصندوق الأسود لتسجيل بيانات الرحلة من قبل لجنة التحقيق في الحادث بينما لم يتم انتشال جهاز التسجيل الصوتي بعد.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير، كيم يي باي إن الطائرة التي تحطمت لم تظهر "أي علامات على وجود مشاكل" قبل الحادث، مضيفا: "في هذا الوقت، من الصعب تحديد سبب الحادث، وعلينا أن ننتظر الإعلان الرسمي عن التحقيق من قبل الوكالة الحكومية المعنية"، لافتا إلى أن "الطائرة ليس لها تاريخ من الحوادث".