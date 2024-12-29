نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال رئيس إدارة الإطفاء في منطقة موان بكوريا الجنوبية، لي جيونغ هيون، إن لاصطدام طائر أو سوء الأحوال الجوية ربما يكون خلف حادث تحطم الطائرة.

وقال هيون في مؤتمر صحفي: "يقدر أن سبب هذا الحادث هو حدوث اصطدام طائر أو سوء الأحوال الجوية، وسيتم الإعلان عن السبب الدقيق لاحقًا من خلال تحقيق مشترك مع الوكالات ذات الصلة".

وأظهرت لقطات للمطار صباح يوم الحادث سماء زرقاء صافية.

وكانت رحلة طيران جيجو رقم 7C 2216 تحمل 181 شخصًا (175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم) من بانكوك، تايلاند إلى مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية.

وتأكد حتى الآن مقتل 85 شخصا، وتم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفيات.

ويُفترض أن معظم الركاب المتبقين قد ماتوا، وفقًا لخدمات الطوارئ.