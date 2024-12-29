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فيديو لحظة تحطم الطائرة الكورية الجنوبية يكشف جوانبا.. محلل CNN يعلق

العالم
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انزلقت على المدرج واشتعلت.. فيديو يظهر لحظة تحطم الطائرة الكورية الجنوبية
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انزلقت على المدرج واشتعلت.. فيديو يظهر لحظة تحطم الطائرة الكورية الجنوبية

(CNN)—عقّب محلل شؤون الملاحة الجوية في شبكة CNN على لقطات فيديو توثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة الكورية الجنوبية، الأحد، ملقيا الضوء على أنه على ما يبدو معدات الهبوط لم تكن قد فعّلت عندما تحطمت الطائرة على المدرج.

فيديو لحظة تحطم الطائرة الكورية الجنوبية يكشف جوانبا يعلق عليها محلل CNN
تُظهر القطة هذه من مقطع فيديو، الطائرة على ما يبدو بدون معدات الهبوط الخاصة بها، أثناء هبوطها في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، في 29 ديسمبر.

وقالت المفتشة العامة السابقة لوزارة النقل الأمريكية، ماري شيافو، إن أحد المحركات ربما تعطل أو ربما تضررت مؤشرات الطائرة، مضيفة أن الاحتمال الآخر هو أن الطيار كان يحاول "الالتفاف"، مما يعني أن الطيار أراد إلغاء الهبوط والعودة إلى الهواء للتحقق مما إذا كانت التروس تعمل.

وقالت شيافو لمراسلة CNN، باولا نيوتن: "ربما كانت هناك مشاكل في الأضواء ولم يعرفوا على وجه اليقين ما إذا كان ناقل الحركة معطلاً أم لا.. إنه إجراء مناسب للغاية أن تقوم أولاً بالتجول، ثم تدخل المطار، وتتجاوز المدرج وتجعل برج (المراقبة) يتأكد بالفعل مما إذا كانت معداتك معطلة أم أنها تعمل".

وأشارت شيافو، الذي تحدثت من شيانغ ماي بتايلاند، إلى أن المأساة وقعت خلال موسم سفر مزدحم بالعطلات، قائلة: "كل شيء يعج بالعائلات التي تحتفل بالأعياد.. لذا يمكننا الرهان على أن هذه الرحلة كانت ممتلئة على الأرجح".

وأضافت: "رغم أن جيجو إير هي شركة طيران منخفضة التكلفة تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن كوريا الجنوبية تتمتع بتصنيف مرتفع بشكل عام في مجال سلامة الطيران، إذ تم تصنيف كوريا الجنوبية ضمن الفئة الأولى في برنامج تقييم سلامة الطيران الدولي التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)".

وكانت رحلة طيران جيجو رقم 7C 2216، المُدرجة على أنها طائرة بوينج 737-800 على موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، تقل 181 شخصًا (175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم) من بانكوك إلى مطار موان الدولي.

ويذكر أن رئيس إدارة الإطفاء في منطقة موان بكوريا الجنوبية، لي جيونغ هيون، قال إن لاصطدام طائر أو سوء الأحوال الجوية ربما يكون خلف حادث تحطم الطائرة.

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