نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

ظنّ أنه "تزييف عميق".. شاهد رد فعل زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية وقت الإعلان عن الأحكام العرفية

(CNN)-- وافقت محكمة كورية جنوبية، الثلاثاء، على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي جُرِّد من سلطاته الرئاسية قبل أسابيع فقط بسبب مرسومه القصير الأجل الخاص بإعلان الأحكام العرفية الذي ألقى بالبلاد في حالة من الفوضى السياسية.

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس كوري جنوبي في منصبه مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة.

وصوَّت البرلمان على عزل يون في 14 ديسمبر/ كانون الأول في توبيخ غير عادي جاء بعد أن انقلب عليه حزبه الحاكم بعد رفضه الاستقالة.

وقالت وكالة مكافحة الفساد إن محكمة منطقة سيول الغربية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون، الذي يواجه تحقيقا بتهمتي "إساءة استخدام السلطة، وتدبير تمرد" بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وصدرت مذكرة الاعتقال بعد أن رفض يون، المدعي العام السابق، الاستجابة لـ3 استدعاءات من قبل المحققين في الأسابيع الأخيرة يطلبون تعاونه، وفقا لوكالة مكافحة الفساد.

وذكرت الوكالة أن مذكرة الاعتقال يجب أن تنفذ عادة خلال 7 أيام ولكن يمكن تمديدها.